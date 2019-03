Meia centena de adeptos pede demissão de Varandas

Cerca de 50 adeptos do Sporting juntaram-se no exterior de Alvalade para pedir a demissão de Frederico Varandas, num protesto levado a cabo pouco depois do apito final no jogo com o Portimonense . Acusando o presidente leonino de ser "aldrabão", este grupo de adeptos exige também que nas próximas eleições cada sócio tenha direito a um só voto.