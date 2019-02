Mexidas durante o jogo

"Tentámos tudo, meter homens na frente, refrescar corredores, meti o Fernando Andrade por fora... Tentámos tudo, devíamos ter saído daqui vencedores."



Aproximação dos adversários é um aviso?

"Sabíamos que há muito para jogar, não vamos para os jogos confortáveis mas sim para ganhar. Só dependemos de nós e vamos à frente, esse é o foco principal. Há que dar mérito ao adversário mas a houve ineficácia grande da nossa parte. Mas preocupavam-me mais se não estivesse lá a determinação."



Lesão de Marega

"Penso foi algo mais grave, amanhã veremos..."

Sérgio Conceição considera que a falta de eficácia foi decisiva para que o FC Porto empatasse (0-0) em Guimarães. Entre demérito próprio e mérito do adversário, o treinador portista criticou ainda a atuação da equipa de arbitragem. Sobre Marega, que saiu lesionado de maca, admite que possa ser algo "mais grave"."O momento de meter a bola na baliza. Fizemos um jogo bem consistente, com muitas oportunidades e merecíamos a vitória mas não fomos eficazes, por mérito do adversário e algum demérito nosso. Há jogos assim mas a entrega foi enorme, num jogo competitivo, num ambiente apaixonado de futebol. Mas uma terceira equipa não esteve ao mesmo nível. Sinto que existem demasiadas faltas e depois apita-se por tudo e por nada. Veja-se a intensidade deste jogo e vejo depois uma terceira equipa que é mais fraca, ponto!"