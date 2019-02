Luís Filipe Vieira sublinhou que "ninguém irá vergar o Benfica". Numa curta declaração aos jornalistas na zona mista de Alvalade após a vitória ( 2-4 ) no dérbi, o presidente encarnado apelou ao consenso em torno do tema da formação e agradeceu aos adeptos que estiveram hoje no terreno do Sporting."Estamos imensamente gratos por estarem neste estádio a acompanhar a equipa. Este é o Benfica que não se verga e dia a dia vai construindo o seu futuro. Hoje foi mais um jogo, é treino a treino e lá chegaremos ao nosso objetivo. Ninguém nos vai vergar. Os reforços estão mesmo no Seixal, é importante que os benfiquistas estejam unidos à volta deste tema", afirmou Vieira.