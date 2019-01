Gelson Martins cedido ao Monaco

Gelson Martins deixa o Atlético Madrid rumo ao Monaco, para reforçar até final da temporada o plantel às ordens de Leonardo Jardim, informou este domingo o clube espanhol.Sem grandes oportunidades na equipa orientada por Diego Simeone, onde chegou no início da temporada, o internacional português procura jogar mais.Gelson Martins apenas jogou 12 partidas com a camisola do Atlético Madrid (Liga espanhola, Champions e Taça do Rei), somando em campo 446 minutos e um golo marcado.