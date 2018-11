José Peseiro já não é o treinador do Sporting, depois da derrota frente ao Estoril, esta quarta-feira, para a Taça da Liga.

José Peseiro foi despedido do cargo de treinador do Sporting depois da derrota dos leões com o Estoril em Alvalade a contar para a Taça da Liga, por duas bolas a uma.



A informação foi avançada esta madrugada pelo jornal A Bola, que acrescenta ainda que a comunicação foi feita pelo presidente verde e branco, Frederico Varandas, numa conversa poucas horas depois do jogo.



Até ao momento, com José Peseiro como treinador, o Sporting somava seis vitórias e quatro derrotas.



No final do jogo, José Peseiro desvalorizou as críticas dos adeptos. "Na primeira vez que passei pelo Sporting, também cheguei a ouvir estas contestações e chegámos à final da Liga Europa e estivemos muito próximos de ganhar a Liga portuguesa", disse na conferência de imprensa.



Segundo o jornal Record, o clube de Alvalade deve agora procurar um substituto português. Os nomes mais falados são Paulo Sousa, Leonardo Jardim ou Jorge Jesus, dois técnicos também da confiança de Frederico Varandas, mas a hipótese Paulo Sousa parece ser, de momento, a mais forte para render José Peseiro.



Tiago Fernandes deverá ficar responsável pelo treino dos leões esta quinta-feira, juntamente com outros elementos das equipas técnicas leoninas, solução que se deverá manter até à entrada do novo treinador da equipa principal.

A saída de José Peseiro é ditada pelos maus resultados e pela contestação forte dos adeptos à sua condução da equipa, mas em Alvalade os episódios relatados por Sousa Cintra e a liderança de José Peseiro foram também apontados como razões para a saída.