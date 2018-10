Conselho de Disciplina mantém castigo de Lema

O Conselho de Disciplina (CD) decidiu manter a suspensão de um jogo aplicada ao benfiquista Lema, expulso por acumulação de amarelos diante do FC Porto,

Confirma-se assim a ausência do central argentino do jogo desta quinta-feira com o Sertanense, para o qual, aliás, nem sequer tinha sido convocado.

Recorde-se que também esta quinta-feira foi reduzida a pena ao bracarense Wilson Eduardo, expulso com vermelho directo após o encontro com o Rio Ave.