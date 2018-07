Augusto Inácio, director-geral para o futebol do Sporting, está de saída do clube de Alvalade. Osabe que o facto de ter sido uma escolha de Bruno de Carvalho e a tensão com a equipa são os motivos para que actual direcção da SAD leonina procure nesta altura um novo director para o futebol.Leia no Correio da Manhã.