Jogadores foram agredidos por adeptos radicais na Academia

Nem quarta nem quinta-feira. O Sporting só regressa aos treinos sexta-feira, apurou Record.



O último jogo da época é, nesta altura, uma das grandes incógnitas do momento. Apesar do sucedido e de ter sido um dos agredidos, instantes após o ataque dos hooligans Jorge Jesus já pensava em como recuperar os jogadores para o Jamor. A verdade, porém, é que terça-feira não houve sequer treino e a equipa leonina só regressará sexta-feira.



Durante a tarde de terça-feira, cerca de meia centena de adeptos radicais, de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.



O Governo repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou actos de vandalismo e criminosos.



Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção de 21 presumivelmente envolvidos.



O presidente Bruno de Carvalho afirmou que a equipa do Sporting vai estar no Jamor para disputar a final da Taça de Portugal de futebol e apontou o dedo ao Governo pelo que aconteceu na Academia de Alcochete.



"Os jogadores num primeiro momento ficaram em estado de choque, mas vamos estar no Jamor. Muita gente não queria, mas vamos lá estar. Os jogadores estão tristes com o que aconteceu, mas querem jogar", disse Bruno de Carvalho em declarações à Sporting TV.