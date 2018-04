As datas para a digressão, hoje anunciada pelo clube luso, são 20 a 31 de Maio.

O Sporting vai fazer uma digressão à China, no final de Maio, com a disputa de quatro jogos particulares com equipas de futebol locais, repetindo assim a deslocação pioneira efectuada há 40 anos.



As datas para a digressão, hoje anunciada pelo clube luso, são 20 a 31 de Maio, logo após o final da I Liga, e os jogos serão contra uma selecção de Macau, o Xangai SIPG - a equipa de Vítor Pereira -, o Jingying Group e o Beijing Guoan.



Para preparar a iniciativa, o vice-presidente 'leonino' Carlos Vieira já esteve uma semana na China, com o clube apostado em comemorar o 40.º aniversário da primeira ida de um clube europeu à China.



A viagem de 1978, com uma equipa que incluía, entre outros, Inácio e Manuel Fernandes, precedeu mesmo em cerca de um ano o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.



Para esta viagem, o Sporting vai levar parte da exposição sobre os dias então passados em várias províncias chinesas. Ficará exposta nas cidades onde a equipa vai realizar os jogos agendados - Macau, Xangai e Pequim.