O treinador anunciou em conferência de imprensa que vai deixar o clube madrileno.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, anunciou esta quinta-feira em conferência de imprensa que vai deixar o clube madrileno. "Tomei a decisão de não continuar como treinador do Real Madrid. (...) Penso que esta equipa necessita de continuar a ganhar, precisa de uma mudança, de outro discurso, e outra metodologia de trabalho", disse.



"Esta equipa precisa de uma mudança para continuar a ganhar", justificou o técnico francês, de 45 anos, que chegou ao Real Madrid em Janeiro de 2016 e ganhou três Ligas dos Campeões consecutivas.



Zidane fez o anúncio em conferência de imprensa, acompanhado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que disse ter sido confrontado na quarta-feira com "uma decisão inesperada" e que daria a palavra ao técnico para que a justificasse.



Zidane reiterou que a mudança é a chave para que o Real Madrid continue a ganhar, sobretudo depois de ter conquistado tudo enquanto treinador da equipa da capital espanhola e que, assim, é preciso um novo incentivo. "A história deste clube é grande, 'apertamos' sempre os jogadores e pedimos-lhes mais. Mas chega um momento em que... o que é que lhes posso pedir mais, com aquilo que já fizeram comigo? Por isso, creio que necessitam de outro discurso", reiterou.



Zidane disse que comunicou, por mensagem, a decisão ao plantel, e que ainda irá falar com os capitães de equipa, depois de já ter falado com Sergio Ramos. O francês revelou ainda que não procura outro clube, e desvalorizou a saída, justificando que esta é mais simples do que parece.



"Existem etapas que vivemos intensamente, mas há que saber quando parar. Estou a fazê-lo pelo bem da equipa. Comigo seria complicado ganhar na época que aí vem. A Liga foi difícil esta época [o Real foi terceiro]", sublinhou.



Para Zidane o melhor momento no Real Madrid foi quando foi convidado para assinar, ainda como jogador, e o pior foi já no papel de técnico, esta época na eliminação da Taça do Rei, em casa, pelo Leganés.



Na conferência, Zidane foi também confrontado com o tema Cristiano Ronaldo -- quando se fala que o português poderá estar de saída do clube -, e disse que a sua renúncia "não tem nada a ver".



Pelo Real Madrid, Zidane conquistou ainda dois Mundiais de clubes, duas supertaças europeias, uma Liga espanhola e supertaça de Espanha.



Com Lusa.