O francês Zinedine Zidane tornou-se hoje o primeiro treinador a conquistar três títulos europeus consecutivos, ao conduzir o Real Madrid ao triunfo frente ao Liverpool, por 3-1, na final da Liga dos Campeões.O francês, que tinha vencido uma Liga dos Campeões como jogador, igualou, com três títulos, o inglês Bob Paisley e o italiano Carlo Ancelotti, embora estes não o tenham conseguido de forma consecutiva.Paisley conduziu o Liverpool aos títulos da então Taça dos Campeões Europeus em 1976, 1977 e 1981, enquanto Ancelotti foi campeão, já na era 'Champions' em 2003 e 2007 com o AC Milan e em 2014 com Real Madrid.Zidane, de 45 anos, deixa para trás um conjunto de 17 treinadores que conquistaram duas Taças dos Campeões/Ligas dos Campeões, entre os quais o húngaro Béla Guttman, campeão pelo Benfica em 1961 e 1962, e o português José Mourinho, que venceu com o FC Porto em 2014 e com o Inter de Milão em 2010.