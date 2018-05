O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, disse hoje que "Cristiano Ronaldo fica ou fica" no clube e mostrou-se compreensivo com a vontade expressa por Gareth Bale de sair se não jogar mais minutos."Cristiano tem que ficar. Sim ou sim. Ele é do Real Madrid e não há palavras para descrever o que ele faz. Ele deve ficar, vamos ver", garantiu Zidane, depois das declarações de ambos os jogadores terem marcado os festejos da conquista da Liga dos Campeões.O treinador do Real Madrid, que conquistou frente aos ingleses do Liverpool a terceira Liga dos Campeões consecutiva, disse que Cristiano Ronaldo nunca comentou o assunto e foi para si uma surpresa as palavras do português.Cristiano Ronaldo insinuou, após a conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, com um triunfo por 3-1 frente ao Liverpool, que poderia deixar a equipa do Real Madrid."Agora é a hora de aproveitar o momento e nos próximos dias vou dar uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado. Foi muito bom estar no Real Madrid, nos próximos dias vou falar", disse Cristiano Ronaldo à BeIN Sports.Também o galês Gareth Bale, autor de dois golos na vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões de futebol frente ao Liverpool (3-1), manifestou a vontade de deixar o clube espanhol para jogar com mais frequência.Gareth Bale, que saltou do banco aos 61 minutos para marcar dois dos três golos do Real Madrid, aos 64, de pontapé de bicicleta, e 83, pretende "jogar todas as semanas", algo que "por uma razão ou outra não aconteceu esta época"."Entendo um jogador como Bale que quer mais minutos. Demonstrou-o esta noite marcando a diferença com o segundo golo no encontro [de pontapé de bicicleta]. É natural que queira jogar com mais regularidade", disse Zidane, sublinhando que as opções são da responsabilidade do treinador.