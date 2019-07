Como acontece com todos os futebolistas que cumprem 16 anos, o Barcelona oferece-lhes um primeiro contrato profissional. No caso do holandês, o contrato continha benefícios desportivos e económicos. Xavi Simons rejeitou uma oferta que consistia num salário anual de 200 mil euros no primeiro ano de juvenil, valor que seria aumentado de forma progressiva. A estreia pela equipa B até previa um bónus.





¡Gracias @FCBarcelona_es!

Força Barça! pic.twitter.com/rDOw4ehcuT — Xavi Simons (@xavisimons) July 23, 2019



Xavi Simons não é um nome desconhecido para os colossos europeus: em 2014, Barcelona e Chelea andavam 'em guerra' pelo então miúdo de 11 anos, sendo que os blues voltaram ao ataque dois anos depois.





Na mensagem de despedida que publicou nas redes sociais, Xavi não escondeu estar a viver um "dia complicado". "Ninguém gosta de se despedir e muito menos quando tens de dizer adeus àquela que foi a tua casa, a tua família e a tua vida desde que te conheces como gente. Nunca me esquecerei de quando vesti a camisola do Barça pela primeira vez há 9 anos", escreveu sublinhando que começa agora "uma nova e emocionante aventura fora do Barcelona". "Não podia despedir-me sem dizer que este clube, todos os seus trabalhadores e os seus espetaculares adeptos terão sempre um lugar muito especial no meu coração".