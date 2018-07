Aos 31 anos, o antigo participante no reality show deixou o Carregado e assinou pelos iranianos do Qashqaei FC.

O antigo participante no reality show A Casa dos Segredos 3 Wilson Teixeira é novo treinador do Qashqaei FC, um clube da 2ª liga do Irão.



O jovem de 31 anos, um dos participantes mais polémicos do programa da TVI, assinou um contrato válido por uma época desportiva com outra de opção e vai ser acompanhado na aventura persa pelo antigo jogador e seu adjunto, Marco Almeida.



Wilson Teixeira treinou o Carregado na temporada passada e, em Abril deste ano, a equipa do campeonato Pro-Nacional de Lisboa anunciou inclusive a renovação do contrato da equipa técnica.



"A todos os treinadores portugueses, dizer que tudo farei para os representar condignamente", escreveu o técnico numa longa publicação no Facebook, feita na terça-feira, onde deixou vários agradecimentos. "Agora já não valem a pena palavras e temos é de arregaçar as mangas e colocar as mãos ao trabalho, porque a liga começa em breve", disse ainda, acrescentando: "Já me encontro em Shiraz, no Irão, desde a passada sexta-feira, e nos próximos dias, o meu colega de equipa técnica [Marco Almeida], chegará e irá acompanhar-me nesta aventura e neste enorme desafio que temos em mãos".



Já esta quarta-feira, deixou uma outra publicação onde atacou as críticas de que é alvo por causa do seu passado no programa televisivo. "Hoje, no final do treino, vi 32 jogadores iranianos que não me conhecem de lado nenhum (não me metem os rótulos que muitas dessas pessoas sempre meteram), a aplaudirem-me e ouvi TODOS, sem exceção, a dizerem-me "Mersi" que significa "Obrigado" em Farsi", contou.



"Esta para mim é a minha primeira vitória nesta aventura e também foi por isto que eu vim para o Irão. Para provar a todos esses maldizentes e invejosos, que eu sou competente há mais de 15 anos, seja em que parte do mundo for e seja com a fama que for!", rematou.