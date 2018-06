William, Gelson e Bruno Fernandes rescindiram contrato com o Sporting

Cartas de rescisão do trio já seguiram para FPF, Liga e Sindicato.

William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes já avançaram com o pedido de rescisão do Sporting. Segundo o Record apurou, as cartas de rescisão já seguiram para a FPF, Liga de Clubes e Sindicato. Sobem assim para cinco o número de futebolistas dos leões que deixam o clube de forma unilateral, depois de Rui Patrício e Daniel Podence.



Recorde-se que esta semana é decisiva para o processo, visto que o prazo legal para as rescisões por justa causa termina já quinta-feira (30 dias após o ataque ao plantel na Academia de Alcochete).



Saiba mais no Record.