Um dos membros do Conselho Directivo do Sporting, Luís Gestas, diz ter sido aliciado a abandonar o Sporting de forma a fazer cair o órgão social liderado por Bruno de Carvalho.

A revelação foi feita esta terça-feira pelo próprio na sua página pessoal do Facebook. "Sofri no último mês pressões para abdicar daquilo que os sócios me conferiram, a honra de servir o Sporting Clube de Portugal", escreveu o vogal do Conselho Directivo.





Luís Gestas denunciou ter recebido ofertas de emprego de "dirigentes partidários", tendo como intermediários os seus melhores amigos. "Basta de ofertas de dinheiro. Basta de ameaças físicas. Estou farto! Estou cansado", referiu o empresário.

"Nenhum dinheiro nem nenhum emprego me fará passar a responsabilidade de ter entregue o clube a quem só o quer para proveito financeiro", acrescentou ainda na publicação.



E dirigiu-se ainda a Álvaro Sobrinho, dono da Holdimo - que controla quase 30% da SAD do Sporting -: "Se o Álvaro quer apropriar-se do clube, que seja por vontade dos sócios, nunca será com a minha demissão".

De recordar que o último membro da direcção de Bruno de Carvalho a sair do clube foi Bruno Mascarenhas ainda em Maio, deixando o Conselho Directivo do Sporting a uma demissão de cair.