Os "dragões" estiveram a vencer ao intervalo por 2-0, mas os vimaranenses protagonizaram uma incrível reviravolta, com três golos em menos de meia hora.

O Vitória de Guimarães venceu este sábado o Futebol Clube do Porto por 3-2 no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 3ª jornada da Liga NOS.



Os "dragões" chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Yacine Brahimi, aos 37 minutos, e André Pereira, aos 43. mas os vimaranenses protagonizaram uma verdadeira remontada com golos de André André, na conversão de uma grande penalidade aos 63 minutos, Tozé, aos 76 minutos, e com o golo da vitória a acontecer aos 87, pelo brasileiro Davidson.



Com a vitória, o Guimarães consegue os seus primeiros três pontos. Do outro lado, o Porto deixou fugir a hipótese de se isolar no comando do campeonato.