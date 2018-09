Luís Filipe Vieira tinha conhecimento das benesses concedidas pelo seu braço-direito, Paulo Gonçalves, a funcionários judiciais relacionados com casos judiciais do Benfica: as ofertas eram atribuídas através de emails internos aos quais o presidente do Benfica tinha acesso e sabia, avança o Correio da Manhã.Estes registos digitais de Paulo Gonçalves a a alegadamente pedir à direccção do clube bilhetes VIPs e lugares de estacionamento do parque para figuras judiciais, como José Augusto e e Júlio Loureiro do Tribunal de Guimarães, ligam Vieira directamente ao caso E-Toupeira.Leia mais no Correio da Manhã.