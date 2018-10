Presidente do Benfica garantiu ainda que deseja manter Rui Vitória no comando técnico das "águias" até ao final do contrato.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, negou qualquer intenção de transferir o treinador, Rui Vitória, explicando assim uma conversa com o empresário César Boaventura que foi publicada na Internet e que dava a entender que o líder dos "encarnados" queria que o técnico saísse.



"Não era a minha intenção vender Rui Vitória. Quando fazemos um contrato com o treinador é para cumprir. E assim será. É estranho uma conversa destas ser revelada", disse numa entrevista à TVI, por altura dos 15 anos à frente da sua primeira eleição, que se cumprem esta quarta-feira. "O Everton oferecia oito vezes mais a Rui Vitória", acrescentou, reiterando que mantém confiança no técnico dos encarnados.



"Há uma grande injustiça com o Rui Vitória. Em dois anos conquistou seis títulos. Não somo invencíveis e, na época passada, não estivemos tão bem. Mas é passado. O Rui Vitória tem feito um trabalho incrível e consegue ter sempre um plantel competitivo. Tem um trabalho fantástico na formação e é um projecto que o Benfica quer manter", disse Vieira, acrescentando: "O Rui Vitória é o homem certo para o projecto do Benfica. Por minha vontade, garanto que será treinador do Benfica até ao fim do contrato. Tem havido multa critica e ele não merece."



Na mesma entrevista, Vieira falou sobre os casos que têm colocado o Benfica no alvo da justiça. "Se se provar um caso de corrupção no Benfica, nestes 15 anos, demito-me", garantiu o presidente. "O Paulo Gonçalves é da confiança do Benfica e da minha. No primeiro momento, não sabíamos de nada e não teve qualquer acusação e decidimos por unanimidade a continuidade", assegurou, falando do antigo assessor jurídico do clube. "Num segundo momento, quando foi constituído arguido e foi por vontade própria que foi embora. O Benfica perdeu um grande profissional", acrescentou.



"Que fique bem claro que tudo o que o Benfica ganhou foi dentro de campo com os jogadores, treinadores, massa associativa. A justiça já condenou alguém? Quando houver essa condenação falamos. Não vamos misturar o Paulo Gonçalves com o Benfica", atirou Vieira, deixando uma garantia: "Se algum dia, ao longo destes 15 anos, se provar que o Benfica praticou actos ilícitos e que leve à corrupção, garanto que me demito porque estive sempre na primeira linha na luta pela verdade desportiva. Ganhámos dentro de campo, com muito suor."