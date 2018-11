O presidente da Comissão de Ética da FIFA, o grego Vassilios Skouris, anunciou hoje em comunicado que o malaio Sundra Rajoo, vice-presidente do órgão, está suspenso do cargo, depois de ter sido detido no seu país por alegada corrupção

Rajoo foi detido em Kuala Lumpur pela Comissão da Combate à Corrupção da Malásia, ainda no aeroporto, quando regressava de Zurique, na Suíça, onde esteve em reuniões na FIFA, mas já foi, entretanto, libertado.

Por decisão de Skouris, o dirigente malaio deixou "imediatamente de participar de forma ativa" na Comissão de Ética do organismo que rege o futebol mundial, até "que a investigação esteja concluída".