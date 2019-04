Situação foi denunciada pelo presidente nas redes sociais. Pintura faz alusão à morte de um adepto sportinguista, no Jamor, atingido pelo objecto atirado por um adepto do Benfica.

A sede do núcleo de Sintra do Sporting foi vandalizada na madrugada desta segunda-feira. A denúncia foi feita pelo fundador e presidente do núcleo, Fernando Morais Gomes, que usou fotos para mostrar que o nome do clube de Alvalade foi substituído pela inscrição "very light 96".



"Desde a noite de 23 de Setembro de 2017 até esta madrugada, 3 vezes o nome do Sporting parece ter incomodado muita gente. Preparem-se, que ainda vai incomodar mais! Quem comemora a morte de adeptos seja de que clube for não merece senão desprezo e punição", escreveu o responsável.



A inscriçao remete para a final da Taça de Portugal de 1996, entre Benfica e Sporting, durante a qual um very light atirado por um adepto do Benfica, Hugo Inácio, atingiu o "leão" Rui Mendes, que morreu no local.