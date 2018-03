A carregar o vídeo ...

Era a primeira vez que o velejador britânico, John Fisher participava na prova náutica Volvo Ocean Race. Tripulante na equipa Sun Hung Kai Sacallywag, o homem caiu ao mar na passada segunda-feira durante manobras, quando o iate passava a 1.400 milhas náuticas do Cabo Horn, no Chile.A equipa a bordo do veleiro, com 19 metros, desencadeou de imediato operações de socorro que se prolongaram durante horas, mas foram incapazes de resgatar o britânico de 47 anos. O navio desviou a rota e dirige-se para o porto mais próximo na costa sul-americanaA organização enviou uma embarcação para a zona, mas só deve chegar hoje, e já considerou a hipótese de salvamento remota."Atendendo às baixas temperaturas da água, ao estado do mar e ao tempo que já passou desde o acidente, pensamos que John está definitivamente perdido", disse ontem o director da prova, Richard Brisius.Há dois meses, a equipa publicou um vídeo em que salva um dos tripulantes depois deste ter caído ao mar durante a mesma prova.O responsável da prova apresentou as condolências à família do tripulante britânico e adiantou que vai ser aberta uma investigação para determinar as causas do acidente.O acidente ocorreu quando o barco navegava a 1.400 milhas (2.600 quilómetros) a oeste do cabo Horn, durante a disputa da sétima etapa, no total de 11, da Volvo Ocean Race, entre Auckland (Nova Zelândia) e Itajaí (Brasil).