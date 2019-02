Presidente do Sporting lamenta falta de acordo com respetivos clubes.

Frederico Varandas admitiu que as rescisões de Gelson Martins, Rafael Leão e Daniel Podence deverão ser resolvidas em tribunal, dada a ausência de acordo entre Sporting e Atlético Madrid, Lille e Olympiacos, os clubes que, respetivamente, ficaram com estes futebolistas - sendo que entretanto os colchoneros emprestaram o extremo ao Monaco.



"Já conseguimos resolver Rui Patrício, o Gelson pelos vistos vamos ter que ir até aos tribunais pois o valor com que o Atlético Madrid entende indemnizar o Sporting não é um valor que nós consideramos real em relação ao que o Gelson tinha em junho. Este é o cenário e os outros casos como Rafael Leão e o Podence em princípio caminharão para o mesmo caminho, os tribunais", lamentou o presidente leonino numa entrevista à RTP3, encerrando o tema da invasão à Academia.



"As imagens já foram vistas por toda a gente. Senti o que os sportinguistas não querem voltar a sentir e nunca mais vão sentir. É um assunto encerrado, que está nos tribunais e vamos aguardar. Há outras coisas mais interessantes como a mudança do primeiro campo de relva sintética, vamos construir mais cinco campos relvados e vamos requalificar completamente a Academia com novas lavandarias e balneários. É preciso semear para colher e é o que estamos a fazer", adiantou.