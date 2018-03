A carregar o vídeo ...

O antigo velocista jamaicano Usain Bolt mostrou hoje os seus dotes futebolísticos ao apontar um golo no primeiro treino aberto com o Borussia Dortmund, ao qual assistiram mais de 1.000 pessoas.Após o treino, que foi transmitido em directo pela televisão do clube e comentado em inglês, Bolt, detentor de oito título olímpicos, posou para fotos com os adeptos e deu autógrafos.Este foi o segundo treino do jamaicano, retirado do atletismo desde o ano passado, que na quinta-feira participou numa sessão à porta fechada."Foi muito bom, diverti-me muito. Todos me acolheram muito bem", disse Usain Bolt, citado na página do clube na rede social Twitter.O Borussia Dortmund, que tem o mesmo patrocinador de equipamentos que Usain Bolt, já fez saber que o jamaicano poderá participar em mais treinos.Em 10 de Junho, Bolt vai participar num jogo de futebol solidário a favor da UNICEF, que contará também com a presença do britânico Mo Farah, tetracampeão olímpico.