Português imitou gesto de Simeone em jogo da Champions. Assunto será discutido em reunião a 21 de março.

A UEFA abriu uma investigação visando o gesto de Cristiano Ronaldo aquando o apuramento da Juventus para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Atlético Madrid num jogo em que o português marcou três golos. O camisola 7 dos bianconeri no final imitou a polémica celebração que Diego Simeone tinha feito no jogo da primeira mão, levando as mãos aos genitais.



"Depois de uma investigação disciplinar realizada por um inspetor de ética e disciplina da UEFA, em conformidade com o artigo 55 do regulamento disciplinar na UEFA, abriram-se procedimentos disciplinares depois da ronda dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre a Juventus e o Atlético Madrid, disputado a 12 de março, em Itália", informa a UEFA.



O organismo que tutela o futebol europeu especifica que contra a Juventus há a "conduta indevida do jogador Cristiano Ronaldo - art. 11 (2) (b) e art. 11 (2) (d) do regulamento disciplinar da UEFA".



Mais informa que o organismo de controlo, ética e disciplina da UEFA vai ocupar-se deste caso na próxima reunião, que terá lugar a 21 de março.



Recorde-se que Simeone foi sancionado pelo gesto que fez no jogo da primeira mão com o pagamento de uma multa de 20 mil euros.