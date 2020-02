Testemunhas e câmaras de videovigilância identificam suspeitos de racismo contra Marega

A PSP não avança números, mas confirmou à SÁBADO que já há adeptos do Vitória de Guimarães identificados envolvidos nos insultos racistas a Marega no jogo com o FC Porto, no domingo. Na identificação dos adeptos "estão a ser usados todos os instrumentos legais", disse o porta-voz nacional da PSP, o intendente Nuno Carocha, frisando a importância das câmaras de videovigilância e de testemunhas.



Relacionado PSP já identificou alguns dos adeptos que terão insultado Marega em Guimarães Marega: PSP está a tentar identificar adeptos que proferiram insultos racistas



A investigação continua e depois de os adeptos serem identificados e formalmente notificados, o caso seguirá os procedimentos legais do processo crime. Marega abandonou o campo depois de adeptos do V. de Guimarães terem atirado cadeiras para o campo, gritado nomes como "chimpazé", "macaco" ou "preto" e terem feito sons semelhantes aos de símios.



Em comunicado, esta segunda-feira, o Vitória de Guimarães declarou a "total disponibilidade para colaborar ativamente na identificação dos verdadeiros responsáveis pela ocorrência de qualquer manifestação" deste tipo "no Estádio D. Afonso Henriques".