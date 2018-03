Talisca, emprestado pelo Benfica aos turcos do Besiktas, foi hoje convocado para a selecção de futebol do Brasil, que vai disputar dois encontros particulares com a Rússia e com a Alemanha.Outra das surpresas na convocatória do seleccionador Tite, que não pode contar com o lesionado Neymar, é a chamada do médio Willian José, da Real Sociedad.Tite admitiu que os dois particulares servirão para testar alguns jogadores, tendo em vista o Mundial, e que na convocatória faltam alguns jogadores que pretende chamar para a competição que se disputa na Rússia entre 14 de Junho e 15 de Julho.A selecção brasileira joga com a Rússia em 23 de Março, em Moscovo, e defronta a Alemanha quatro dias depois, em Berlim.Anderson Talisca, de 24 anos, que renovou recentemente contrato com o Benfica até 2020, chegou ao clube 'encarnado' em 2014, e está emprestado ao clube turco desde a época passada.O médio foi chamado pela primeira vez para o 'escrete' em 10 de Novembro de 2014, pelo então seleccionador Dunga, em substituição do lesionado Lucas, para dois particulares, sem ter sido utilizado em nenhum deles.