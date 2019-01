O outro jogo das meias-finais, entre FC Porto e Sporting de Braga, irá jogar-se a 26 de fevereiro. Segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal estão marcadas entre os dias 2 e 4 de abril.

A Federação Portuguesa de Futebol já definiu datas para as meias-finais da Taça de Portugal, apresentando mesmo alternativas para o caso de as equipas lusas seguirem em frente nas competições europeias.



FC Porto, na Liga dos Campeões, e Benfica e Sporting, na Liga Europa, são os clubes que poderão ter conflito de calendários, uma situação que só não afeta o Sporting de Braga.



Os jogos da primeira mão são já em fevereiro, com o Benfica-Sporting a 06 e o FC Porto-Sporting de Braga a 26.



Os encontros da segunda mão serão realizados entre os dias 02 e 04 de abril ou, em alternativa, entre os dias 23 e 25 do mesmo mês. A marcação dos jogos depende da continuidade dos que estão envolvidos nas competições da UEFA.



A FPF refere ainda que tanto os jogos das meias-finais como a final da Taça vão ter o apoio do videoárbitro.