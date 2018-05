Suspensão tira Bruno de Carvalho do dérbi

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, não vai marcar presença no banco de suplentes do Sporting no dérbi de sábado, por ter sido suspenso pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por seis dias.Em causa estão as declarações no seu Facebook sobre António Salvador, que levaram primeiro a uma análise pela Comissão de Instrutores da Liga, passando depois a decisão ao CD da FPF, que determinou, então, a referida suspensão de seis dias.