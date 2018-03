Um 'bis' de Montero permitiu hoje ao Sporting receber e vencer os checos do Viktoria Plzen por 2-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, disputado no estádio José Alvalade.O avançado colombiano marcou o primeiro golo da partida mesmo em cima do intervalo (45+1), tendo ampliado a contagem aos 49 minutos.A segunda mão disputa-se dentro de uma semana, em casa da equipa checa.