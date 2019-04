Depois de Renan sair expulso, entrou para o seu lugar Romain Salin, com Marcel Keizer a ter de abdicar de Jovane Cabral no seu "onze" que passara a "dez".



No entanto, o primeiro golo do encontro acabaria por vir do Sporting. Cruzamento de Acuna após jogada com Bruno Fernandes e Luiz Phellype a aparecer de cabeça aos 24 minutos para fazer aquele que é o seu quarto golo nas últimas três jornadas.







A resposta do Desportivo das Aves não tardou e, aos 33 minutos, Luquinhas volta a fazer das suas frente ao guarda-redes do Sporting, nesta ocasião Salin. Na conversão da grande penalidade assinalada, Cláudio Falcão igualou a partida.



Ainda antes do intervalo, e após jogada confusa, Mathieu acabou por marcar o golo que viria a levar o Sporting para uma vitória um tanto ou quanto tranquila. A confirmação do resultado viria através do inevitável Bruno Fernandes que, aos 84 minutos, ampliou a vantagem dos "leões".







Com a vitória, o Sporting distancia-se do Sporting de Braga, ficando agora com 64 pontos - mais seis que os bracarenses, que têm menos um jogo. Já o Aves permanece na 12ª posição do campeonato, com 30 pontos - mais três que o primeiro clube na zona de despromoção, o Nacional.

