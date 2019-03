A segunda parte não começou da melhor forma para os transmontanos, com a expulsão de Jefferson aos 52 minutos mas, 9 minutos depois, André Luís igualou a partida.



No entanto, o grande momento do jogo viria através da melhor figura do Sporting: Bruno Fernandes. Após insistência na cobrança de um canto, Acuña fez um passe longo para o médio dos "leões" rematar de fora de área, dando aquele que seria o golo da vitória aos 80 minutos.



O conjunto de Marcel Keizer ainda se viu reduzido também a dez jogadores, depois da expulsão de Ristovski aos 88 minutos.



Aos 90+11, Luiz Phellype bisou na partida e fez o resultado final



Com a vitória, o Sporting iguala o Sporting de Braga no 3º lugar do campeonato, enquanto que o Chaves continua em perigo de despromoção, no 17º lugar da liga.

O Sporting venceu, este sábado, o Desportivo de Chaves por 3-1 em jogo a contar para a 27ª jornada da Liga NOS. Mesmo sem Bas Dost, os "leões" colaram-se ao Sporting de Braga na luta pelo 3º lugar do campeonato, graças a um golo de Bruno Fernandes de fora de área.