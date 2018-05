Sporting treina amanhã no Jamor

O Sporting vai treinar amanhã no Estádio do Jamor, palco da Final da Taça de Portugal. Esta será a única sessão de trabalho dos leões antes do embate com o Aves.De acordo com informações recolhidas por, e tal como o nosso jornal adianta na edição de hoje, a decisão foi tomada esta sexta-feira e partiu da total sintonia entre todo o plantel, equipa técnica e restante staff.Depois das agressões de que foram alvo na passada terça-feira, em Alcochete, a equipa de Jorge Jesus ainda não voltou ao relvado. Desde então, os jogadores têm trabalhado de forma individualizada em vários pontos do país