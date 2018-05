Dois dos 23 detidos na sequência dos incidentes na Academia de Alcochete do Sporting são considerados os elementos mais próximos do líder da claque sportinguista, Nuno Miguel Mendes, mais conhecido por Mustafá ou Musta. Valter e Tiago, referenciados entre os adeptos leoninos como sendo os principais colaboradores do dirigente da claque, estão detidos juntamente com mais 21 elementos, na sua maioria adeptos da Juve Leo. Porém, em comunicado divulgado por aquela estrutura há dois dias, a Juve Leo, "lá porque aparece uma pessoa com camisola da claque", não se revê nos "actos praticados".

Os suspeitos de terem agredido jogadores e equipa técnica do clube de Alvalade vão hoje continuar a ser ouvidos no Tribunal do Barreiro que, no final do dia, pode vir a determinar as medidas de coacção. Nestes últimos dias a GNR e a PSP disponibilizaram instalações provisórias para os detidos, que ficaram distribuídos por vários postos e esquadras da Margem Sul. São 15 os detidos pela GNR, enquanto oito estão à guarda da PSP.

No destacamento da GNR de Almada, no posto da Costa da Caparica, estão Bruno Monteiro e Sérgio Oliveira Costa, nas instalações da Charneca da Caparica, Afonso Ferreira e António Catarino. Em Fernão Ferro, Filipe Miguel Ferreira e em Paio Pires Gustavo Tavares.

No Montijo, ainda sob a custódia da GNR, está João Gomes e, em Alcochete, João Filipe Marques e João Pedro Montez. Palmela alberga Jorge Almeida, Luis Brito de Almeida, Miguel Ferrão, enquanto Nuno Alves está no posto de Pinhal Novo. Por último, em Sesimbra ficaram detidos Paulo Antonchuk e Pedro Santos.

A Polícia de Segurança Pública disponibilizou quatro celas da esquadra de Almada onde ficaram Tiago Neves, Tiago Silva, Valter Semedo e Domingos Monteiro. No Montijo está detido Emanuel Calças e na esquadra de Corroios estão Guilherme Sousa, Ricardo Neves e Rúben Marques.

Esta manhã, todos os suspeitos foram transportados para o Tribunal do Montijo escoltados por pelotões da Guarda Nacional Republicana. Em cima da mesa estão os crimes de introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo.