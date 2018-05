Sporting revela ata da reunião dos órgãos sociais

O Sporting enviou para os seus associados aquilo que diz ser a acta da reunião dos órgãos sociais que ditou a Assembleia Geral extraordinária de dia 23 de de Junho, que visa destituir a direcção liderada por Bruno de Carvalho.

No longo documento podem verificar-se as posições extremadas entre o Conselho Directivo, liderado por Bruno de Carvalho, e a mesa da Assembleia Geral, cujo presidente demissionário é Jaime Marta Soares.



Jaime Marta Soares diz que "Bruno só enxovalhou, insultou"

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, negou a descrição feita pelo presidente do clube, Bruno de Carvalho, da reunião dos órgãos sociais do clube. Esta quinta-feira, ficou agendada uma Assembleia Geral de destituição dos órgãos sociais do clube para 23 de Junho. Aos jornalistas, BdC acusou Marta Soares de ter lançado a "bomba atómica" e ter recusado as propostas da direcção - versão contestada pelo presidente da MAG.

"Nós falámos apenas meia hora e ele duras horas e meia. Não deixou falar ninguém, só enxovalhou, insultou", contou Marta Soares em declarações à Tribuna do Expresso. "Avisei-o que este não era o melhor caminho para ele, porque eu tenho vergonha de um dia dizer as coisas que, efectivamente, sei sobre ele", acrescentou.



Já no final da reunião, muma saída muito conturbada, em que cerca de duas dezenas de adeptos, supostamente apoiantes de Bruno de Carvalho, impediram Jaime Marta Soares de prestar declarações, o ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral ainda conseguiu passar duas ideias do que sucedeu na reunião.