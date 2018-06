"O Sporting Clube de Portugal pauta-se por valores de respeito na sociedade", afirma o clube.

O Sporting repudiou hoje de forma veemente as agressões ao terceiro árbitro de futsal que dirigiu o Sporting-Benfica, terceiro jogo da final do 'play-off' do campeonato nacional, no domingo, qualificando o ato de cobarde.



"O Sporting Clube de Portugal pauta-se por valores de respeito na sociedade, nos quais não estão inseridas acções desta natureza", pode ler-se no comunicado emitido hoje pelo clube.



No entanto, embora seja, para já, desconhecida a identidade dos agressores, o Sporting realça o facto de, "tomando conhecimento das palavras que alegadamente foram dirigidas ao árbitro Sérgio Magalhães através das quais lhe terá sido dito 'não nos voltas a roubar', o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, se tenha apressado a associá-los ao Sporting".



"Não deixa, por isso, de ser relevante constatar que, à luz destas declarações, também o presidente da APAF considera que a arbitragem do jogo 3 da final do play-off do Campeonato Nacional de futsal foi um verdadeiro escândalo em benefício do Sport Lisboa e Benfica. Há que não ter medo de assumir as evidências", lê-se ainda no comunicado, no qual o Sporting expressa desejos de rápidas melhoras a Sérgio Magalhães, que foi hoje agredido com um pau e uma arma junto ao seu local de trabalho e teve de receber tratamento hospitalar.



Sérgio Magalhães foi o 3.º árbitro do terceiro jogo da final do play-off do campeonato nacional de futsal, disputado no domingo entre o Sporting e o Benfica, no pavilhão João Rocha, e que as águias venceram por 9-6 no prolongamento.



A vitória deu vantagem ao Benfica na disputa pelo título de campeão (2-1), num jogo em que os sportinguistas teceram muitas críticas à arbitragem.