O Sporting anunciou, esta segunda-feira, que vai processar o Benfica por "assédio ilegal a jogadores". Em comunicado, os "leões" explicaram que também será colocada uma acção na FIFA contra as "águias".O Sporting reage desta maneira a uma informação avançada por Octávio Machado, na CMTV . O antigo dirigente "leonino" garantiu que o Benfica contactou Rui Patrício, que rescincidiu unilateralmente o contrato na passada sexta-feira, com o objectivo de contratar o guarda-redes.

" A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai avançar com uma acção em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting CP, acção essa que foi confirmada na noite de ontem por Octávio Machado, que, por manifesto e evidente conhecimento dos factos, será por nós arrolado como testemunha ", lê-se no documento assinado por Fernando Correia, porta-voz do presidente do clube de Alvalade, Bruno de Carvalho.

Ainda sobre a situação de Rui Patrício, o Sporting volta a dizer que a agência de Jorge Mendes "chantageou" o clube e deixou uma questão: "é ou não verdade que a Gestifute exigiu o pagamento de uma verba superior a 7 milhões de euros para concluir o negócio com o Wolverhampton, relativamente a assuntos que nada tinham a ver com a transacção?" "Reafirmamos o que já dissemos: se a transferência de Rui Patrício nos for proposta, hoje, nas exactas condições em que a aceitámos (18 milhões de euros pagos em 24 meses, com uma possível mais-valia futura de 15 por cento, com as variáveis e com semelhantes condições de juros ao nível da antecipação da cobrança da verba), o negócio será fechado, mas nunca cederemos a chantagens", garantiram ainda os "leões".

No referido comunicado, o Sporting garantiu que "todas as conversas sobre o futuro de Jorge Jesus no clube estão a ser conduzidas exclusivamente pelo presidente, Bruno de Carvalho".

O documento assinado por Fernando Correia termina com um recado a Jaime Marta Soares, dizendo que " qualquer comunicação que entenda dever fazer, sobre assembleias gerais ou similares, com o clube deve ser dirigida à dra. Elsa Judas, presidente da comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral".