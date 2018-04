Bruno de Carvalho ameaça processar SÁBADO

O Sporting informou, esta quinta-feira, através do seu director de comunicação, Nuno Saraiva, que está a ponderar agir judicialmente contra a revista SÁBADO.



"Conforme ontem disse, o departamento jurídico da Sporting SAD já está a analisar a "reportagem" da Sábado no sentido de agir judicialmente contra a revista, na defesa do bom nome e da reputação da empresa, do Clube, dos seus administradores e de todos os seus representantes", lê-se numa publicação colocada no Facebook.





A SÁBADO, esta quinta-feira nas bancas, revelha-lhe todos os pormenores do colapso insólito do presidente dos "leões", Bruno Carvalho.