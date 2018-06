Num comunicado divulgado no Facebook, os leões entendem não haver motivos para a apresentação de uma providência cautelar e que esta, a avançar, não será validada por nenhum tribunal. A direcção de Bruno de Carvalho sustenta a sua versão com a "normal atividade" da SAD, assim como os resultados positivos ao longo dos anos."Queremos esclarecer que estando o clube em normal atividade, sendo que este ano já é o melhor da nossa história no que respeita a títulos europeus e nacionais, estando as contas equilibradas e registando-se nos últimos 5 anos um crescimento de 60.000 sssociados, não consideramos credível que um tribunal considere não ser dos superiores interesses do clube a continuação de uma direcção que tem no currículo os melhores resultados desportivos e financeiros de sempre", pode ler-se no documento."Não terá qualquer credibilidade uma decisão de tribunal que se pronuncie a favor da destituição de uma Direção e Administração, por causa de processos de rescisão sem sentido e por chantagens de que, se sairmos, voltam a ter condições psicológicas para ficar ou ser negociados", escreve ainda o Sporting, que considera que a lei "não pode decidir com base em chantagens ou no diz que disse". "Tem de se cingir a factos, e esses apontam todos para que os superiores interesses do clube e da SAD seja a manutenção da actual Direção e Comissão Executiva da SAD".Recorde-se que a AG de 23 de junho foi convocada por Jaime Marta Soares, presidente da assembleia-geral, com o intuito de destituir o Conselho Diretivo. Neste momento, ainda assim, não há qualquer certeza de que a reunião magna se realize, até porque o órgão não conseguiu validar as assinaturas em Alvalade.O comunicado é assinado pelo Conselho Directivo do Sporting e a Comissão Executiva da SAD.O Conselho Diretivo e a Comissão Executiva garantem ainda que "a constituição da Mesa da Assembleia Geral Transitória está suportada na Lei", não aceitando "esta continuação de tentativa de golpe por parte dos antigos órgãos sociais que se demitiram, MAG e CFD do Clube", a quem deixaram um repto: "Se já não se identificam com este projecto ganhador, então devem deixar os Associados decidir os novos órgãos sociais, MAG e CFD, nessas eleições."Relativamente à AG de destituição cancelada pela direção, refere-se que a mesma "estava ferida na sua legalidade" mas que "podem os associados cumprir esses preceitos e entregar à MAG transitoria ou à nova MAG que será eleita dia 21 de Julho para o efeito". Nesse sentido, o Sporting entende que "não se retirou qualquer possibilidade de dar a voz aos associados, nem lhes foi retirado qualquer direito."O Sporting emitiu este domingo um comunicado em que nega que Jorge Jesus tenha sido despedido, conforme chegou a ser dito e depois escrito nas cartas que rescisão quee Podence fizeram chegar a Alvalade na última sexta-feira."É totalmente falso que, alguma vez, Jorge Jesus tenha sido despedido, que lhe tenha sido oferecida a renovação de contrato ou que o treinador tenha feito qualquer tipo de chantagem com uma possível rescisão por justa causa. São mais mentiras para ir alimentando esta campanha de calúnias, difamações e chantagens, a que nenhuma instituição pode ceder", referem os leões.