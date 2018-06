Magistrado ameaça comissão transitória com um eventual crime de desobediência qualificada, caso esta mantenha a realização da Assembleia Geral e diz que a polícia pode usar "as medidas coercivas" necessárias para impedir o acto

O juiz que decretou esta quinta-feira a providência cautelar para impedir a realização de uma Assebleia Geral do Sporting, convocada pela comissão transitória, para dia 17 foi claro ao determinar " suspensão imediata das Assembleias Gerais do Sporting Clube de Portugal convocadas pela "Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral" para o dia 17 de Junho de 2018 e para o dia 21 de Julho de 2018, ambas a decorrer nas instalações do Pavilhão João Rocha, sito na Rua Francisco Stromp, em Lisboa", de acordo com o texto da decisão, a que a SÁBADO teve acesso.



Segundo o documento, o magistrado judicial que aceitou o pedido de Jaime Marta Soares, deixa uma ameça ao membros da comissão: "Mais ordeno a intimação de todos os requeridos SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, ELSA TIAGO JUDAS, BERNARDO TRINDADE BARROS e YASSIN NADIR NOBRE a não realizar as Assembleias Gerais referidas na alínea anterior, sob pena de incorrerem na pena aplicável ao crime de desobediência qualificada por infringirem a providência cautelar decretada"



Com uma reunião agendada pela comissão transitória agendada para o próximo domingo, a decisão do tribunal ordena ainda à PSP para "providenciar pelo cumprimento integral da presente providência cautelar, impedindo a realização das Assembleias Gerais acima referidas, incluindo a Assembleia-Geral agendada para o próximo dia 17 de Junho de 2018, utilizando as medidas coercivas que entenda adequadas e necessárias para o efeito".



Bruno de Carvalho tinha convocado uma Assembleia Geral para que os sócios pudessem decidir o futuro do Sporting e do actual Conselho Diretivo, presidido por Bruno de Carvalho. A AG estava marcada para as 14h do próximo domingo, no Pavilhão João Rocha.



"Cabe aos sócios e apenas aos sócios do Sporting a missão de analisar, discutir, aprovar ou rejeitar as alterações estatutárias. Não é o Conselho Diretivo que impõe, não é uma imposição; é uma proposta e o Conselho Diretivo, como sempre, acatará a vontade maioritária dos sócios", tinha garantido Fernando Correia aos sócios, quando garantiu que aquela Assembleia Geral Ordinária se iria realizar.