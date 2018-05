Onda de demissões no Sporting apanha José de Pina no Prolongamento

A decisão surge depois de desavenças com Pedro Guerra. "Podia tê-lo feito há mais tempo? Talvez. Não sei. Foi no timing do meu profissionalismo, consciência e Sportinguismo", escreve.



O argumentista e professor universitário José de Pina anunciou que vai abandonar o seu posto como comentador do programa da TVI24, Prolongamento.



"Na passada terça feira tomei a decisão de sair do programa Prolongamento da TVI", disse o argumentista, referindo-se aos acontecimentos do último programa, em que o adepto do Sporting entrou em confront com o representante do Benfica no programa, Pedro Guerra, que se levantou inclusivamente, com tom ameaçador. "O lamentável incidente no programa de segunda feira foi o fim da linha daquilo que considero um programa de entretenimento saudável", escreve Pina.