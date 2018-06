O técnico português já terá um acordo verbal com os sauditas do Al-Hilal, com os quais deverá vincular-se por uma temporada.

Jorge Jesus e a administração da SAD do Sporting terão chegado a um entendimento para a quebra do vínculo contratual existente até ao final da próxima temporada. Segundo avança este domingo O Jogo, as partes acordaram de forma amigável a saída do treinador, que deverá ser formalizada oficialmente até segunda-feira.



De acordo com o jornal, o técnico português já terá um acordo verbal com os sauditas do Al-Hilal, com os quais deverá vincular-se por uma temporada - por sete milhões de euros, com o bónus de mais três milhões por objectivo.



Tanto Jorge Jesus como a administração da SAD liderada por Bruno de Carvalho terão acordado que nenhuma das partes terá de resarcir a outra no valor de oito milhões de euros - verba que o treinador teria que receber no ano de contrato em falta.



Jesus, que terá alegado falta de condições para prosseguir o seu trabalho em Alvalade, aguarda a formalização da rescisão para assinar o novo contrato.