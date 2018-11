Sporting garante empréstimo após 19 milhões já subscritos

A um dia do final da oferta de subscrição, a Sporting SAD assegurou esta quarta-feira a concretização da operação ao recolher mais do que os 15 milhões de euros que fixou como limite mínimo para que a emissão obrigacionista avançasse.



Em declarações à SportTV, Francisco Zenha, vice-presidente da SAD com o pelouro das finanças, revelou que até esta quarta-feira foram recolhidas ordens de subscrição correspondentes a "cerca de 19 milhões de euros".