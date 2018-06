O Sporting fará o jogo de apresentação aos sócios, no Estádio José Alvalade, em 21 de Julho, frente a um adversário ainda por designar, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol,O programa de jogos de pré-época arranca no próximo dia 7, com o primeiro de nove encontro da equipa principal de futebol, também ainda sem rival definido.O Sporting indica que de 10 a 16 de Julho, durante um estágio na Suíça, realiza quatro partidas, a primeira das quais ainda sem adversário, as restantes três contra o Nantes (12), o Nice (14) e o PSV Eindhoven (16).Dia 21 de Julho, o estádio José Alvalade recebe então o jogo de apresentação aos sócios, e dia 25 de Julho os leões deslocam-se ao Estádio Aurélio Pereira para defrontar o Sporting da Covilhã.A pré-época do Sporting segue com o Troféu 5 Violinos, que opõe em casa os leões ao Marselha, segundo para Brighton, onde a equipa de Alvalade enfrente o Brighton & Holve Albion.O Sporting anunciou também a composição da nova equipa médica do futebol, liderada por Jorge Pimenta, coadjuvado pelos clínicos Miguel Costa e Ricardo Figueira.Pimenta substitui Frederico Varandas, que se demitiu na sequência das agressões a jogadores, elementos da equipa técnica e do staff verificadas em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete.A equipa médica de sub-23, futebol feminino e formação, passa a ser constituída por João Vide e João Monsanto.