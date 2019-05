O Sporting empatou este sábado, em casa, com o Tondela (1-1), em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, perdendo qualquer hipótese de chegar ao segundo lugar e aceder à Liga dos Campeões.Os "leões", que jogaram com 10 unidades desde os 37 minutos, por expulsão de Ristovski, inauguraram o marcador em Alvalade aos 6 minutos, com um penálti marcado por Bruno Fernandes, mas o Tondela alcançou a igualdade com um golo de