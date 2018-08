Um penalti convertido por Nani deu aos "leões" a vantagem no Estádio da Luz. Encarnados conseguiram repor a igualdade a cinco minutos do fim por João Félix.

Sporting e Benfica empataram este sábado 1-1 em jogo a contar para a 3ª jornada da Liga NOS, no Estádio da Luz.



Para os "leões" marcou Nani, de grande penalidade, aos 64 minutos. O castigo máximo foi assinalado após falta do defesa encarnado Ruben Dias sobre o colombiano Fredy Montero.



Já nos momentos finais da partida marcou o "miúdo" João Félix. Depois de entrar aos 71 minutos para render Pizzi, o médio de 18 anos repôs a igualdade aos 86 minutos, após cruzamento de Rafa Silva.



Com este empate, Sporting e Benfica permanecem igualados na tabela do campeonato, agora a 7 pontos.