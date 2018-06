Sporting confirma revogação do contrato com Jorge Jesus

O Sporting confirmou na terça-feira a revogação do contrato com o treinador de futebol Jorge Jesus, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD, vem (…) informar o mercado que nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e o treinador da equipa principal de futebol, Jorge Jesus, revogação que produzirá efeitos imediatos", diz o comunicado.O treinador português, que orientou o Sporting nas últimas três temporadas, já tinha sido confirmado oficialmente no Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo qual assinou um contrato valido por um ano, com outro de opção. Em três anos ao serviço dos ‘leões’, Jorge Jesus conquistou uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.