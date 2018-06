O Sporting comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a resolução do contrato por parte do guarda-redes internacional português Rui Patrício."Informar o mercado que recebeu, na manhã de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Rui Pedro dos Santos Patrício, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa", indica uma nota da SAD leonina à CMVM, acrescentando que os efeitos e consequências estão a ser objecto de análise.