A Comissão de Fiscalização do Sporting afirmou esta quinta-feira que estão na fase final os processos disciplinares impostos aos elementos do Conselho Directivo destituídos, entre os quais Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, que pretendem candidatar-se à presidência do clube.Em comunicado, a comissão reiterou ter "a legitimidade sufragada por decisões judiciais sucessivas", seguindo o regulamento disciplinar aprovado em 17 de Fevereiro último, por iniciativa da anterior direcção, presidida por Bruno de Carvalho."A suspensão dos membros, entretanto destituídos em AG, do Conselho Directivo, entre os quais os drs. Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, resulta de uma participação de sócios com plenos direitos e encontra-se na sua fase final de averiguação. A resolução do processo será comunicada oportunamente, dependendo, entre outros, da colaboração dos testemunhos dos visados", lê-se na nota divulgada no sítio oficial dos 'leões'.A terminar, a Comissão de Fiscalização rejeita comentar os processos em curso, apelando a "algum recato", em prol do superior interesse do Sporting Clube de Portugal".O antigo presidente Bruno de Carvalho e o antigo vice-presidente Carlos Vieira, que integraram a direcção 'leonina' entre 2013 e 23 de Junho último, já manifestaram intenção de se candidatarem à liderança do clube nas eleições marcadas para 8 de Setembro.Além dos dois anteriores dirigentes, integram esta 'corrida' Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira, Zeferino Boal e João Benedito.