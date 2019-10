A época negra do Sporting parece não ter fim. Os "leões" caíram logo na primeiro jogo que disputaram na Taça de Portugal desta temporada, ao serem derrotados pelo Alverca por 2-0.Detentores do troféu, a equipa treinada por Silas sofreu o primeiro golo aos 10 minutos: Alex Apolinário, com um remate forte e rasteiro, colocou os ribatejanos a vencerem. Os jogadores treinados por Vasco Matos, segundos classificados da Série D do terceiro escalão do futebol nacional, aumentaram o resultado já na segunda parte, com um golo de Luan na sequência de um pontapé de canto.O Alverca ainda não perdeu esta temporada, contando cinco vitórias e dois empates no campeonato, e chegando a esta fase da Taça após vencer Sacavenense e Portomosense, ambos por 3-0. Esta quinta-feira, escreveu uma página importante da sua história.